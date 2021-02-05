1894 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة "ستار" المحلية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في الفلبين ارتفع إلى 533 ألفا و587 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، تجاوزت حصيلة الوفيات حاجز الـ11 ألف حالة، بعد تسجيل 61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليا يبلغ 34 ألفا و255 حالة.وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.