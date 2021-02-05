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غلق 3340 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة الاستمرار فى غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق 593 محلا و186 سوقا، 187 مطعما، 342 مقهى، 347 ورشة و811 منشأة أخرى بإجمالي 2466 منشأة مخالفة بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع 874 مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأهاب محافظ الغربية باأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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