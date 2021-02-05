البحرين ترحب بقرار أمريكا بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها

رحبت البحرين بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.وأعربت وزارة الخارجية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، عن ترحيب المنامة بتأكيد واشنطن على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي، مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشئون اليمنية والإقليمية.كما أشادت الخارجية البحرينية بما قامت به السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.