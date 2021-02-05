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16 ألفًا و688 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:41 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت روسيا 16 ألفًا و688 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و934 ألفًا و606 إصابات.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 85 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 527 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفًا و732 شخصًا.
وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بواقع 2032 إصابة و71 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ1463 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 946 إصابة.
وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 23 ألفًا و582 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى ثلاثة ملايين و413 ألفًا و495 شخصًا.

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