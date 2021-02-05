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وزيرة البيئة تشارك فى دوريات متابعة الأنشطة البحرية بالغردقة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات البحر الأحمر، ورافقها بالجولة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين وطاقم تشغيل اللنشات من أفراد محميات البحر الأحمر، وذلك خلال زيارتها التفقدية للأنشطة البيئية بمحافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة، خلال الجولة البحرية عن سعادتها باستقلالها أحد اللنشات التابعة لمحميات البحر الأحمر لمتابعة الأنشطة البحرية ضمن عدد 18 لنش سيعود للعمل وأحكام الرقابة بالبحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المختصة بعد توقف دام لمدة تزيد على 3 سنوات.
وأكدت وزيرة البيئة دور محميات البحر الأحمر، بالتعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، ووجهت بضرورة تفعيل خطط إدارة الموارد الطبيعية من خلال أعمال المراقبة والسيطرة وتطبيق قانون المحميات لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ علي البيئة البحرية وفي مقدمتها الحفاظ علي الشعاب المرجانية.
كما تضمنت الجولة تفقد مواقع شعاب الفانوس، وشعاب العرق وعرض العائدات البيئية عليها بعد قرار الوزارة الخاص بإعلانها كإحدى مناطق تحديد الطاقة الاستيعابية للزوار، للحد من الضغوط علي "الدرافيل"، وشددت الوزيرة على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ علي تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع لما لذلك من دور، في حماية التنوع البيولوجي بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.
كما تفقدت وزيرة البيئة خلال الجولة عددًا من اللنشات السياحية أثناء ممارسة الأنشطة بالمحمية، والتأكد من التزامها بالتعليمات وبالإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية.

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