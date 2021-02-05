بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات جنات واعتمادها للبساطة

نشرت الفنانة جنات، مؤخرا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، وظهرت جنات في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان لبني سواريه، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واعتمدت على وضع مكياج أبرز جمالها.وكانت الفنانة جنات قد وضعت طفلها الأخير في نهاية العام الماضي، وهي متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأنجبت منه طفلتين، ولذلك نرصد مجموعه من أبرز إطلالات الفنانة جنات بعد أن أصبحت أم للمرة الثانية.- فساتين السواريهو تعتمد جنات على فساتين السهرة التي تجمع بين الأناقة والفخامة ووالبساطة، وتتميز فساتينها بأنها مصنوعة من الأقمشة المطرزة ذات الألوان المبهجة.وتتميز إطلالات الفنانة المغربية بالرقي والبساطة والعصرية، والهدوء في اختيار الوان، وتفضل معظم الوقت الظهور باللون الأبيض.يذكر أن آخر عمل فني لجنات كان تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وآخرين، والذى كان يعرض على "سي بي سي" في الفترة الماضية.