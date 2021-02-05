الشرطة في اسكتلندا تغلق مستشفى للتحقيق في عدة حوادث

أغلقت الشرطة في اسكتلندا مؤقتا مستشفى في بلدة كيلمارنوك الاسكتلندية في أعقاب عدة "حوادث".وأعلنت شرطة اسكتلندا عبر تويتر اليوم الجمعة، أنها "تتعامل حاليًا مع ثلاثة حوادث يحتمل أن تكون على صلة ببعضها البعض في منطقة كيلمارنوك".وقالت الشرطة إنها ليست حوادث إرهابية مشتبه بها ولا يوجد خطر على المواطنين.