مصابون بانفجار غاز جنوبي ألمانيا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، أن عدة أشخاصأصيبوا بجروح إثر انفجار غاز في ميمنجن بجنوب ألمانيا.وأضافت الصحيفة أنه من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر.وقالت صحيفة أوجسبورجر ألجماينه إن الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني حوالى الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة، وأن خمسة أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إنه من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة.