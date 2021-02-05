أستراليا تعتزم رفع سقف وصول الركاب الدوليين لأراضيها

تعتزم أستراليا أن ترفع مجددا سقف وصول الركاب الدوليين من منتصف فبراير الجاري، بعد تقليصه بشكل كبير، بسبب المخاوف حول سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، أن "السقف سيعود إلى المستويات السابقة بالنسبة لولايتي نيوز ساوث ويلز وكوينزلاند من 15 فبراير الحالي، وستزيد ولاية ساوث أستراليا السقف الأسبوعي بواقع 40%، ليصل إلى 530 وولاية فيكتوريا إلى 1310".وأضاف موريسون أن ولاية أستراليا الغربية، التي ستخرج بعد ظهر اليوم الجمعة من إغلاق استمر خمسة أيام، بعد انتقال الفيروس محليًا، ستقلص الآن سقفها لوصول الركاب الدوليين بواقع النصف ليصل إلى 500.كان سقف وصول الركاب الدوليين قد تم تحديده أولا في يوليو الماضي، بعد تقطع السبل بآلاف الأستراليين في الخارج.