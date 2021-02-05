رئيس أركان الجيش الباكستاني يدعو لحل قضية إقليم كشمير

دعا رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إلى حل قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، ذلك خلال احتفال البلاد بيوم التضامن مع كشمير.وقال باجوا، في بيان أوردته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الجمعة: "حان الوقت لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وحل قضية كشمير وفقا لتطلعات شعب جامو وكشمير وقرارات الأمم المتحدة".يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشأن "كشمير"، بعدما أعلنت الهند في 5 من أغسطس عام 2019 عن إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من الإقليم، وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.