883 إصابة جديدة و54 وفاة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 54 وفاة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الجمعة- بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 10 آلاف و541 فحصًا.وأضافت أن البلاد سجلت أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية 54 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9272 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلغارية، إلى أن 780 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع تراكمي المتعافين إلى 192 ألفًا و332 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 20 ألفًا و545 شخصًا منهم 3033 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 277 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقت 3901 حالة لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 54 ألفًا و25 شخصًا.