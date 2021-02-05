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ضبط 55 قضية تموينية في حملات على المخابز والأسواق بسوهاج

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:15 ص
حملات على المخابز
حملات على المخابز والأسواق بسوهاج
نرمين محمود الدهان
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج عدة حملات أسفرت عن ضبط 55 قضية متنوعة، من بينها ضبط "أسامة. م" 44 سنة صاحب محل عطاره ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط 12000 عبوة عطارة، وضبط "فيصل. ف" 46 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز طهطا لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق، بقصد اختلاس المالي العام، وتم ضبط 277 بطاقة تموينية.

كما تم ضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، 5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، 3 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و4 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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