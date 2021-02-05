رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:07 ص
توعية المواطنين
توعية المواطنين
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم التوعية الصحية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد لـ4 ملايين مواطن ميدانيًا منذ بداية الجائحة، في إطار حرص الوزارة على تكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية لرفع الوعي لدى المواطنين بالممارسات الصحية السليمة، مؤكدة أن حملات التثقيف الصحي كان لها أثرًا إيجابيًا في انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت، أن 5 آلاف من فريق المثقفين الصحيين بالإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، قام بتقديم التوعية الصحية لـ 3 ملايين و178 ألف و666 مواطنًا بجميع محافظات الجمهورية من خلال 347 ألف و510 ندوة توعوية وتثقيفية من ضمنهم 243 ألف و704 ندوة داخل المنشآت الطبية، و103 ألف و806 ندوة بالأماكن العامة مثل (المنشآت التعليمية، الهيئات الحكومية، المناطق الصناعية، النوادي، دور العبادة، وسائل المواصلات).

وأشارت إلى أنه تم خلال الندوات التثقيفية تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشأن اتباع الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وأهمية ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار، وتهوية المنازل وتطهيرها، وكذلك التوعية بالخط الساخن (105) الخاص بالاستفسارات عن فيروس كورونا والإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها، أو في حالة طلب النصائح والإرشادات.

وأضافت أنه تم تقديم التوعية الصحية لـ 821 ألف و334 مواطنًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 تزامنًا مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قام المثقفين الصحيين بتنظيم 105 آلاف و312 ندوة تثقيفية، تم خلالها تقديم العديد من الرسائل الصحية للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة لرفع الوعي لديهم بأهمية الالتزام بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وتطبيق نمط حياة صحي من خلال المداومة على التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، والابتعاد عن التدخين، للحد من خطورة الإصابة بالفيروس.

وأكدت على استمرار حملات التثقيف الصحي لما لها من أثر إيجابي وتواصل فعال مع مختلف فئات المجتمع لسهولة توصيل الرسائل التثقيفية لهم بشكل مباشر مما ينعكس على توجيه سلوكهم نحو الممارسات الصحيحة ورفع الوعي لديهم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة
وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن بطرق الوقاية من «كورونا» منذ بداية الجائحة

موضوعات متعلقة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

رحيل الدكتور جورج بباوي

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟