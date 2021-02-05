4 أهداف لتعديلات قانون مكافحة الإرهاب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عدة أهداف له وذلك على النحو الآتي:1- مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان.2- السعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم.3- وقف الوسائل التى تساعد العناصر الإرهابية على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون.4- مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.