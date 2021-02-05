سياسيون يحذرون من توقيع «الوفاق» لمذكرة ترسيم حدود مع إيطاليا

حذر سياسيون، من توقيع حكومة السراج مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا، وفقًا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل.وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت أمس الخميس، تسلمها مشروع مذكرة من السلطات الإيطالية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ليبيا إنقاذ قرابة 140 مهاجرًا غير نظامي من الغرق أمام الساحل الليبي.وأشارت "خارجية الوفاق"، إلى أنه تم خلال الاجتماع تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية، المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة، إلى جانب مذكرة ترسيم الحدود البحرية.