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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال 26 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:03 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4445 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفًا و273 طنًا تشمل: 2813 طن فوسفات و12 ألفا و460 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفًا و893 طنًا تشمل: 11 ألف طن ذرة و3400 طن قمح و13 ألفًا و800 طن خردة و629 طن خشب زان و1884 طن أبلاكاش و13 ألفا و251 طن فول و4735 طن كلوريد إيثيلين و1378 طن كربونات الصوديوم و1375 طن كبريتات الصوديوم و1441 طن ألواح حديد.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 587 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، أسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، مالطا، إنجلترا، باكستان، بنجلاديش، روسيا، أمريكا، هولندا.

وذكرت الهيئة أن عدد الحاويات الواردة بلغ 819 حاوية مكافئة والترانزيت 2168 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 45 ألفًا و249 طنًا، في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفًا و333 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2713 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن شحن 40 حاوية 20 قدمًا متجه إلى بني سويف.

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