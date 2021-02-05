محافظ شمال سيناء: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف المراكز والمدن خلال الساعات الماضية.ووجه محافظ شمال سيناء في بيان اليوم الجمعة، باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من الطقس السيء وأمطارا غزيرة وانخفاضا في درجات الحرارة، مما أثر على كافة مناحي الحياة فى مختلف مدن ومراكز المحافظة.