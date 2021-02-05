متطوعون يروون تجاربهم مع «حياة كريمة»: بقينا نحس بالغلبان (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية تقريراً تحت عنوان «تحت رعاية الرئيس السيسي.. مبادرة حياة كريمة لكل المصريين».وقال متطوعون في التقرير إنَّ المواطن المصرى يستحق كل جهد يبذل من أجله «بقينا نحس بالغلبان، وكفاية نشوف الابتسامة في وجوه أهالينا».وأضافوا أن «العمل صعب والتطوع مش رفاهية ولما بنشوف ابتسامة المحتاج ودموع الفرحة بيهون كل التعب، المهمة كبيرة ونحاول استغلال الجهد والوقت للوصول إلى حياة كريمة».وأكدوا أنَّ «العمل التطوعي مهم للغاية مش في حياتنا إحنا بس بل في حياة المجتمع كله، والعمل التطوعي بيفرحنا».وعرضت «إكسترا نيوز» تمنيات بعض الأطفال بالانضمام إلى مبادرة «حياة كريمة» عندما يكبرون من أجل مساعدة المجتمع والوصول إلى حياة كريمة.