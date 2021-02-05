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4 قوائم تتنافس على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:55 ص
مناصب السلطة التنفيذية
مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
مروة عنبر
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تتنافس 4 قوائم على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيعلن عن ولادتها رسميًا اليوم الجمعة، التي من المفترض أن تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي.
وتم تشكيل 4 قوائم تضم كل واحدة 4 أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد طرابلس، فزان، برقة، 1 لرئاسة الحكومة و3 لعضوية المجلس الرئاسي، كما تم التوافق فيها على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي.
وتضم القائمة الانتخابية الأولى كلًا من محمد البرغثي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعلي أبو الحجب وإدريس القائد عضوين للرئاسي، بينما سينافس خالد الغويل على منصب رئيس الحكومة، وفقًا لقناة "العربية".
وفي القائمة الثانية، فتم ترشيح كل من محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبدالله اللافي وموسى الكوني لعضوية الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة.
وحول القائمة الثالثة، كون رئيس البرلمان والمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي عقيلة صالح فريقا مع أسامة الجويلي وعبدالمجيد سيف النصر لعضوية المجلس ومع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، من أجل اقتسام المناصب التنفيذية.
وجاء فى القائمة الرابعة، تحالف المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي مع عبدالرحمن البلعزي وعمر أبوشريدة ليكونا نائبيه، ومع المرشح لرئاسة الحكومة محمد المنتصر.
جدير بالذكر أنه وفقًا لآلية اختيار السلطة التنفيذية، يتعين على القائمة التي ستفوز، الحصول على 60 % من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي وعددهم 75، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة ثانية من التصويت تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

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