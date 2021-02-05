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بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:37 ص
أنجي المقدم
أنجي المقدم
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة أنجي المقدم صورة لها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

حيث ظهرت بإطلالة شتوية كاجوال جريئة، حيث أطلت بهوت شورت قصير للغاية باللون الرصاصي، ونسقت معه تيشرت باللون الأسود، وكوفيه باللون النبيتي، وأيس كاب باللون الأسود، وارتدات هاف بوت باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلا تحت الأيس كاب، وحرصت علي وضع مكياخ بسيط يبرز جمالها.

الملابس
تعرف الفنانة أنجي المقدم بالجرائة في أختيار ملابسها خاصة في المهرجانات والحفلات، حيث تتميز بختيار اللوان المميزة مع التصميمات الرائعة التي تميزها عن غيرها، ولديها القدرة أيضا على التميز في إطلالتها الكاجول.

تسريحات الشعر
تفضل دائما الفنانه أنجي المقدم البساطة في تسريحات الشعر، فاهي تفضل دائما الظهور بالشعر الوفي المنسدل على كتافيها.

المكياج
تميل دائما في المكياج إلى البساطة والطبيعة، حيث تفضل الظهور بشكل طبيعي أكثر، ولذلك نصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات أنجي المقدم.

يذكر أن الفنانة انجى المقدم تشارك حاليا في تصوير مسلسل” الإختيار” الجزء الثاني مع كل من كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، وإياد نصار.
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم
بعد ظهروها بالهوت شورت.. أبرز أزياء الجريئة أنجي المقدم

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