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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي البولندي» يتواصل مع البنوك لحل مشكلة قروض العملات الأجنبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:57 ص
البنك المركزي البولندي
البنك المركزي البولندي
وكالات
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ذكرت تقارير صحفية أن البنك المركزي البولندي عين ممثلا للتواصل مع البنوك التجارية من أجل التوصل إلى حل خارج المحكمة لمشكلة القروض المقومة بالعملات الأجنبية، والمفترض تحويلها إلى العملة المحلية البولندية، الزلوتي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مقترح تحويل قروض العملات الأجنبية إلى العملة المحلية تقدمت به هيئة الرقابة المالية البولندية العام الماضي.

وذكرت صحيفة "ريتسكتسبوسبوليتا" البولندية أن البنك المركزي سأل البنوك عن توقيت وحجم تعاملات تحويل قروض العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وهو ما يشير إلى احتمال تقديم البنك المساعدة من أجل اتمام هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك العاملة في بولندا تحتاج إلى 14 مليار فرنك سويسري، وما يصل إلى 1.3 مليار يورو، لتغطية مواقفها بالنسبة للعملات الأجنبية، وذلك وفق خطاب أرسلته البنوك إلى البنك المركزي واطلعت عليه الصحيفة.

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