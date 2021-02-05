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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. افتتح 3 مساجد جديدة في الإسماعيلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:56 ص
افتتح مساجد جديدة
افتتح مساجد جديدة في الإسماعيلية
مصطفى دياب
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تفتتح مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزي التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالي.

ويأتي ذمن المساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مسجد الرحمة بعزبة تل الحطب بمدينة التل الكبير، ومسجد الرحمة، بمنطقة ترعة 5، بمدينة أبو صوير، ومسجد العلوانية بمنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية.

وتأتي الافتتاحات في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا في 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن.

ومن المقرر أن يلقى أئمة المساجد اليوم خطبة الجمعة بعنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة.

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