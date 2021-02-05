5 مصابين بانقلاب «ربع نقل» في بني سويف

أصيب 4 فتيات وسيدة، الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشاشة بنطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الفرعى دشاشة نطاق بمركز سمسطا.وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين وهم نرمين محمد حسين 18 سنة، وحنان دسوقي سعد 30 سنة، وهبة جمعة محمد 14 سنة، ونورا محمد عبد العظيم 16 سنة، وغنية عبدالعظيم محمد 45 سنة.تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.