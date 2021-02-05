زراعة الحدائق ورفع كفاءة الطرق والكهرباء بمدن «بشاير الخير» غرب الإسكندرية

تابعت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أعمال المبادرة التي اطلقتها، لرفع كفاءة الكهرباء والحدائق والنظافه والطرق ببشاير الخير ١، ٢، ٣، والذي يعتبر من المشروعات القومية، ويشمل ذلك المداخل والطرق المؤدية والطرق الرئيسية، وذلك لليوم العاشر علي التوالي.ونفذت إدارة الحدائق أعمال زراعة الحدائق ببشاير الخير، وتم زراعة ١٠ نخلات و٣٠ إكاليفا و٤٠ هبسكس، وعدد ٢ يوكا، وذلك بالحدائق ببشاير الخير،٢ كما تم إزالة الحشائش والري، وجارٍ استكمال أعمال المبادرة.هذا ويتستمر أعمال المبادرة للحفاظ على رونقها وجمالها والاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.