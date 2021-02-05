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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان أول مفاوضات تحت إدارة بايدن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:45 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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عقدت سول وواشنطن أول مفاوضات لهما بشأن تجديد اتفاق حول تقاسم تكاليف الدفاع منذ أن تولت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة الشهر الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الدولتين الحليفتين اتفقتا على إبرام اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، خلال اجتماع افتراضي حول تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة.

وكانت الجولة السابقة من المفاوضات قد عقدت في لوس إنجلوس في مارس 2020.

وذكرت الوزارة أن الجانبين بحثا سبل تضييق هوة الخلافات والتوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين استنادا إلى روح التحالف.

وستجري سول وواشنطن مشاورات حول تحديد موعد للاجتماع المقبل في المستقبل القريب.

كانت الدولتان الحليفتان قد وصلتا إلى طريق مسدود بشأن تجديد الاتفاق بشأن الإبقاء على قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، والذي انقضى في 31 ديسمبر 2019.

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