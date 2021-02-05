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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيويورك تايمز»: أمريكا تجمد خطط سحب قواتها من ألمانيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:44 ص
أمريكا تجمد خطط
أمريكا تجمد خطط سحب قواتها من ألمانيا
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كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يعتزم تجميد خطط سحب القوات الأمريكية من ألمانيا وأنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع "البنتاجون" بمراجعة وضع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أن خطة ترامب كانت قد أثارت حفيظة القادة الأوروبيين وأثارت غضب المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين ينظرون إلى وجود القوات الأمريكية في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، باعتباره حجر الزاوية لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أن قرار بايدن بتجميد سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، والذي أعلنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قبل زيارة الرئيس الأمريكي وزارة الخارجية، يتوافق أيضًا مع ما سماه سوليفان "بمراجعة وضع القوة العالمية".

وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة إن تجميد سحب القوات الأمريكية يتماشى مع سلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس الجديد خلال الأسبوعين الماضيين للتراجع عن مبادرات سلفه ترامب في البنتاجون، مستشهدة بإعلان إدارة بايدن وقف الدعم الأمريكي للهجمات العسكرية في اليمن وطرد عشرات الأعضاء من المجالس الاستشارية للبنتاجون الذين عينهم ترامب خلال أيامه الأخيرة في منصبه.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إعلان الانسحاب الأمريكي الصيف الماضي، كان قد أذهل المسؤولين الألمان وحتى بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين لطالما نظروا إلى وجود القوات الأمريكية في ألمانيا على أنه حجر الأساس لالتزامها تجاه حلف الناتو.

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