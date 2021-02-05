سوريا تسجل 65 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي إلى 7892 حالة بعد تسجيل 85 حالة شفاء جديدة.وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الاصابات المسجلة في سوريا إلى 14267، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 938 حالة.