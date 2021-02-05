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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد أذان صلاة الجمعة اليوم فى القاهرة والمحافظات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:53 ص
أذان صلاة الجمعة
أذان صلاة الجمعة
شيماء حسين
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مع الساعات الأولى من فجر الجمعة من كل أسبوع يسارع ملايين المصريين للبحث في جوجل لمعرفة موعد أذان صلاة الجمعة اليوم فى القاهرة والمحافظات ليتمكنوا من التزين والخروج لأداء الصلاة في المساجد، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي حكم صلاة الجمعة في المنزل للخائفين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد آذان صلاة الجمعة اليوم فى القاهرة و المحافظات


تتغير مواعيد الأذان والصلاة يوميا حيث تتقدم أو تتأخر دقيقة أو دقيقتين من محافظة إلى أخرى حيث يؤذن لصلاة الجمعة في القاهرة اليوم 5 فبراير 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة وتسع دقائق ظهرا بينما يؤذن للصلاة في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاث عشرة دقيقة ظهرا ويؤذن للصلاة في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهرا فيما يؤذن للصلاة في مدينة شرم الشيخ الساعة الحادية عشرة وتسع وخمسون دقيقة فيما يؤذن للصلاة في محافظة أسوان الساعة الثانية عشرة و دقيقتين.

حكم صلاة الجمعة في المنزل للخائفين من عدوى فيروس كورونا


أجازت دار الإفتاء المصرية الصلاة في المنزل في ظل الجائحة العالمية التي يمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولكنها تصبح صلاة ظهرا عادية و تصلى أربع ركعات وليست ركعتين لانتفاءها المقاصد الشرعية لصلاة الجمعة وهى تجمع المسلمين على طاعة الله وعبادته وعدم وجود خطبة الجمعة حيث يخشى على تفشي العدوى بين مرتادي المساجد ومنهم إلى ذويهم و مخالطيهم سواء في العمل أو في الأسواق.

مواعيد صلاة الجمعة في العواصم العربية 5 فبراير


وترتفع وتيرة البحث عبر المنصات الإلكترونية عن موعد أذان صلاة الجمعة اليوم فى القاهرة و المحافظات والعواصم العربية أيضا حيث تقام صلاة الجمعة في مكه المكرمة والمدينة المنورة في تمام الساعة الثانية عشرة و خمس وثلاثون دقيقة فيما تقام في الرياض في تمام الساعة الثانية عشرة و 7 دقائق وتقام صلاة الجمعة في العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة الحادية عشرة و أربع وخمسون دقيقة فيما تقام في أبو ظبي الإمارتية في تمام الساعة الثانية عشرة و ست وثلاثون دقيقة.

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