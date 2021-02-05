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بعد تحذيرات «الأرصاد».. 5 نصائح لتجنب آثار التقلبات الجوية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:37 ص
تجنب آثار التقلبات
تجنب آثار التقلبات الجوية
هويدا سعيد
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تشهد مصر موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ذلك، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية التي ستستمر حتى اليوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة ما بين اليوم وأمس، بفارق قد يصل لـ 6 درجات مئوية، ووفقًا لموقع «baidu» فهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها في حالة التقلبات المناخية للحفاظ على صحتك وتجنب الإصابة بالأنفلونزا، منها:

1- عدم تقليل قطع الملابس

تجنب ارتداء قطعة واحدة من الملابس الخفيفة أو قصيرة الأكمام، كما يجب عدم تقليل عدد الملابس في فترة النهار.

2- تناول كميات كافية من الماء

شرب كمية كبيرة من الماء، لأن الدورة الدموية للجسم تصبح أبطأ في درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ما يستوجب إمداد الجسم بالمياه.

3- تناول الطعام الصحي

تناول الكثير من الأطعمة المغذية، التي تحتوي على الفيتامينات المطلوبة لمقاومة نزلات البرد الشديدة نتيجة تغير الجو.

4- حمل جاكيت

عند خروجك من المنزل، يجب أن يكون معاك جاكيت نظرا الي التقلبات الجوية.

5- ممارسة الرياضة

يصعب إصابتك بالبرد عند التحرك خلال فصل الشتاء،لذا يجب ممارسة الرياضة بشكل منتظم خلال التقلبات الجوية.

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