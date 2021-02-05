وزير الري: جاهزون لمواجهة السيول والأمطار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية كأولوية أولى، مشيرًا إلى جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة.وأكد وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أنه يجب أن يتم الالتزام بالحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حاليًا، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.وشدد على أنه سيتم التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، مؤكدًا أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.