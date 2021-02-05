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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترحب مجددا بتمديد موسكو وواشنطن معاهدة «نيو ستارت»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:26 ص
الصين
الصين
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رحبت الصين مجددا بتمديد الولايات المتحدة وروسيا معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت).

وقال سفير الصين لشؤون نزع السلاح "لي سونغ" - في كلمة خلال الاجتماع الكامل لمؤتمر نزع السلاح في جنيف نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة - إن التمديد غير المشروط للمعاهدة الثنائية الهامة هو "الخيار الصحيح الوحيد" الذي يصب في المصالح المشتركة للولايات المتحدة وروسيا، ويفضي إلى الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأضاف سونغ، "بما أن لديهما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا اتباع التوافق الدولي طويل الأمد والوفاء بمسؤولياتهما الخاصة والأساسية في نزع السلاح النووي والاستمرار في تقليل الترسانة النووية على نحو كبير وموضوعي"، مشيرا إلى أن تمديد المعاهدة يلبي تطلعات المجتمع الدولي، وسيخلق الظروف المواتية من أجل الهدف النهائي وهو نزع السلاح النووي بشكل عام وكامل.

وتابع سونغ، أن الصين مستعدة لإجراء حوارات ثنائية، بناء على أساس المساواة والاحترام المتبادل، بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي مع الدول الأخرى التي لديها أسلحة نووية، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، لتعزيز الثقة الاستراتيجية.

ولفت سونغ، إلى أن "الصين مستعدة أيضا للمشاركة في الحوارات والتعاون في المنتديات متعددة الأطراف مثل آلية (بي 5) وعملية مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ومؤتمر نزع السلاح، للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين ودعم ضبط التسلح الدولي ونزع السلاح وعدم الانتشار".

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