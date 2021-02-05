الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز إطلاق شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وذكر مركز شيتشانغ - في بيان اليوم الجمعة - أن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش-3بي) ودخل المدار المقرر بنجاح، مشيرا إلى أن القمر سيستخدم في نقل بيانات الاتصالات والراديو والتليفزيون وكذلك اختبارات التكنولوجيا.