في ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي.. 5 نساء في حياته ما بين الزواج والشائعات

بداية الفنانة

زيجات فاروق الفشاوي:

سمية الألفي

سهير رمزي

ليلى علوي

شائعات حول فاروق الفيشاوي والنساء "نيرمين الفقي ومعالي زايد"

يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد فاروق الفشاوي، والذي عرف باسم "فارق الفيشاوي"، والذي ولد في 5 فبراير عام 1952 في محافظة المنوفية.حصل فاروق الفيشاوي على البكالوريوس في الطب العام، وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ولفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شُكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة"، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم "المشبوه" مع عادل إمام.استمر زواج فاروق الفيشاوي من سمية الألفي ما يقرب من 16 عامًا، حيث تزوجا في عام 1979، قبل أن ينفصلا بسبب خيانات الفيشاوي المتكررة بحسب تصريحات سمية الألفي في إحدى البرامج التلفزيونية، وقد أسفر زواجهما عن ولدين هما الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر.بعد انفصاله عن زوجته سمية الألفي تزوج من الفنانة سهير رمزي وظل معها لـ 5 سنوات حتى انتهى الزواج بالطلاق.السيدة الثالثة في حياته والتي لم يتزوجها هي الفنانه ليلي علوي، ولكنه صرح بأنها حب عمره وبأن مشروعًا للزواج كان قائمًا بينهما ولكنه فشل، وهو ما يشعره بالندم الشديد.من ضمن الشائعات التي انتشرت عن الفنان فاروق الفيشاوي هو ارتباطه عاطفيًا بكل من الفنانة معالي زايد والفنانة نيرمين الفقي، وهو ما نفاه في عدد من اللقاءات التلفزيونية، حيث أكد أن ما يجمعهما هو العمل والصداقة فحسب.