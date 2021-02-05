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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البنتاجون»: مراجعة وضع القوات الأمريكية في العالم بتوجيه من بايدن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:06 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن وزارة الدفاع البنتاجون، ستجري مراجعة لوضع قواتها في جميع أنحاء العالم، بناءً على توجيهات الرئيس جو بايدن.

وقال أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن البنتاجون سوف يراجع وضع القوة العالمية للوجود العسكري الأمريكي والموارد والاستراتيجيات والبعثات حول العالم، للتوصل إلى أفضل السبل لتوزيع القوات العسكرية على نحو يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، بأن الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الحلفاء والشركاء أثناء إجراء هذه المراجعة، قائلا: «لا يمكن لأحد أن ينجح في هذا العمل بمفرده، فمن أفغانستان والشرق الأوسط عبر أوروبا وأفريقيا ونصف الكرة الأرضية إلى الامتداد الواسع لغرب المحيط الهادئ، تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الحلفاء القدامى والجدد والشركاء الكبار والصغار، كل منهم يزود المهمة بمهارات ومعرفة وقدرات فريدة ويمثل علاقة تستحق الاحترام والاهتمام والمحافظة عليها، وسنفعل ذلك».

وتابع إن «إيمان بايدن بضرورة أن تكون الدبلوماسية هى الخيار الأول يطمئن ليس فقط رجال وسيدات وزارة الدفاع الأمريكية، بل يطمئن مواطنينا أيضًا، إذ يعني ذلك أن الولايات المتحدة لن تخاف أبدًا من القتال عندما يتعين عليها ذلك ولن تخاف أبدًا من الدخول في مناقشات ومفاوضات صعبة».

واختتم: «بالطبع، يعني ذلك أيضًا ضرورة استعداد وزارة الدفاع الأمريكية دائمًا لدعم العمل الدبلوماسي الجاد ودعمه بالقدرات التي تحتاجها أمتنا لتوضيح عزمنا وتأمين مصالحنا عند مواجهة التحديات، وإذا كان علينا القتال، فيجب أن ننتصر».

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