577 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 102777 ألف حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة.وأشارت الإذاعة إلى أن ذلك يعد اليوم الثامن على التوالي، الذي لم تتخط فيه حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الألف حالة.