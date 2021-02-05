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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: تسجيل 20 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 6 حالات بعدوى محلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:02 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 20 إصابة جديدة بينها 6 حالات بعدوى محلية، بواقع 5 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89669 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 14 تم تسجيلها بواقع 9 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة في كل من تيانجين وجيانغسو وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4772 حالة غادر منها 4476 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 127 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83729 شخصا، وأن 33292 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 28 حالة جديدة بدون أعراض بينها 23 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 755 حالة منها 282 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10552 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 186 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 919 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9684 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و839 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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