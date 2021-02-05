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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 12908 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:59 ص
كورونا في ألمانيا.
كورونا في ألمانيا.
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و908 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الجمعة الماضية، 14 ألفا و22 حالة، وسجل المعهد 855 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 839 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة، 79.9 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و264 ألفا و909 حالات. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 60 ألفا و597 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو مليونين و8 آلاف و200 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 089، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 89 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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