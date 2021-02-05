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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتخطى 80 ألفا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:55 ص
كورونا في كوريا
كورونا في كوريا الجنوبية
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دخلت كوريا الجنوبية مرحلة قاتمة في معركتها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة به حاجز الـ 80 ألفا، اليوم الجمعة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 80 ألفا و131 حالة.

وأضاف أنه من بين الحالات جديدة،351 إصابة محلية و19 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 8 إصابات من دول آسيوية باستثناء الصين و5 إصابات من الولايات المتحدة و3 إصابات من كل من أوروبا وأفريقيا،
وسجلت كوريا الجنوبية 11 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1459 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، انخفض عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية بمقدار 11 شخصا ليصل إلى 200، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 70 ألفا و117 حالة بزيادة 413 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا تزال السلطات في كوريا الجنوبية حذرة بشأن تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، قائلة إن تخفيف القيود قد يؤدي إلى زيادة في الإصابات مع استمرار ظهور الإصابات الجماعية في المرافق الدينية، والمستشفيات، والمؤسسات الأخرى المعرضة للخطر.

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