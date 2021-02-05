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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش النيجيري يسيطر على معسكرات مسلحين موالين لداعش

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:54 ص
الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
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تمكن الجيش النيجيري من السيطرة على معسكرات عدة تتبع لمسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية ضخمة شنها على مدى شهر في شمالي شرقي البلاد.

وذكر مصدران عسكريان، لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين البارزين، في حين نجح اثنان من كبار قادة المتطرفين في الفرار، مضيفين أن الجيش اجتاح معسكرات لتنظيم داعش في غرب إفريقيا، تقع بين ولايتي يوبي وبورنو، خلال عمليته العسكرية التي امتدت شهرا.

وأوضح المصدران العسكريان أن عناصر من الجيش مدعومين بطائرات سيطروا على معسكر دُوْلي، وهو آخر معاقل المسلحين في ما يسمى "مثلث تمبكتو" بولاية بورنو، وقال أحدهما "مع سقوط دُوْلي، صارت المنطقة بأكملها تحت سيطرة القوات النيجيرية".

وتواصلت العملية مع إعلان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، تغيير أكبر أربعة قادة عسكريين عقب أشهر من الضغوط على حكومته لفشلها في إنهاء التمرد المتطرف الممتد منذ أكثر من عقد.

وسيطر المسلحون على المنطقة منذ 2013، وأسسوا حضورا قويا لهم فيها، خاصة في "تالالا" التي صارت ثاني أكبر معقل لتنظيم داعش في غرب إفريقيا بعد معقله في بحيرة تشاد.

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