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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسؤول صيني يحذر من الإفراط في التفاؤل الاقتصادي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:52 ص
التفاؤل الاقتصادي
التفاؤل الاقتصادي
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الجمعة، أن مسؤولا في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، حذر من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلا إن تأثير فيروس كورونا المستجد من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول.

وقال شينغ لاي يون، نائب رئيس المكتب لوكالة أنباء تشاينا نيوز سيرفيس، إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي والناجم عن الجائحة تمخض عن تأثير أساس كبير، سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال "شينغ"، "لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل".

وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‭6.8‬ % في الربع الأول من 2020، إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافيا مذهلا منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات.

كما عارض "شينغ" توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20 % في الربع الأول، قائلا إنها "ليست علمية للغاية". ولم يفصح عن توقعه الخاص، مضيفا أن حالات تفشي الفيروس الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.

وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير الماضي، لاحتواء حالات تفش محدودة النطاق في شمال الصين في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ مارس2020.

لكن "شينغ" يعتقد أن التعافي الصيني سيظل سليما بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس، وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4% في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3 بالمئة في 2020.

وقالت مصادر منخرطة في وضع السياسات لرويترز، إن الصين ستتجنب على الأرجح وضع هدف للنمو في 2021، لتتخلي عن المقياس الذي تتم متابعته عن كثب للسنة الثانية على التوالي، بسبب مخاوف من أن الإبقاء على هذا المقياس قد يشجع اقتصادات الأقاليم على زيادة الديون.

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