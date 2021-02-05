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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطرد جواسيس صينيين عملوا بصفة صحفيين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:49 ص
بريطانيا تطرد جواسيس
بريطانيا تطرد جواسيس صينيين
وكالات
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طردت بريطانيا 3 جواسيس صينيين، عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحفيين خلال العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف".

ويعتقد أن الثلاثة هم من رجال الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة الصينية، حسبما ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي بارز لم تذكر اسمه، مضيفة أنه "تم الكشف عن هوياتهم من جانب وكالة "إم آي 5"، وأجبروا على العودة إلى الصين "، و"إم آي 5" هي وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية.

وكان الثلاثة قد قالوا إنهم "يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة"، بحسب المصدر الذي أضاف إنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية.

وتشهد العلاقات البريطانية الصينية مزيدا من التوتر، في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات "هواوي" من شبكاتها الداخلية للجيل الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

و سحبت الهيئة المنظمة للاتصالات البريطانية، الخميس، ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية "سي جي تي إن" لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني، وقالت " إن حق البث منح أساسًا لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن".

وأضافت أنه لم يكن ممكنًا القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعليًا في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

وقالت الهيئة البريطانية (أوفكوم) أيضًا إنها ستطلق "قريبًا"، آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.

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