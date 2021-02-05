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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تمدد العزل العام بسبب كورونا حتى الأحد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:48 ص
إسرائيل تمدد العزل
إسرائيل تمدد العزل العام بسبب كورونا
وكالات
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في بيان أنها مددت ثالث عزل عام في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى يوم الأحد، وستبدأ بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجيا.

وصدر القرار، اليوم الجمعة، قبل ساعات من انتهاء أجل العزل العام، في أعقاب خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشريكه في الائتلاف وزير الدفاع بيني جانتس، حول مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه.

وفرضت الحكومة العزل العام الثالث في 27 ديسمبر، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس، وأسهم الإجراءان في الحد نوعا ما من عدد الوفيات بالفيروس ومن الإصابات الحادة في الوقت الذي تنتشر فيه سلالات متحورة من الفيروس شديدة العدوى.

وسجلت إسرائيل 675 ألف و618 إصابة بالفيروس، و5001 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة. ويبلغ عدد السكان تسعة ملايين نسمة.

وذكر البيان الحكومي أنه بدءا من السابعة من صباح الأحد، ستُرفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.

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