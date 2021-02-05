الصحف تبرز جولة الرئيس السيسى التفقدية للكلية الحربية

اهتمت الصحف الصادرة صباح، اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات السياسية والاقتصادية على رأسها قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجولة تفقدية للكلية الحربية، والاستعدادات لتفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز، وتصريحات وزير الصحة أمام النواب عن التعاقد على 100 مليون جرعة لقاحات العام الحالي، وتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وتخصيص وزارة التخطيط 30.6 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الجيزة.وتفقد وزير النقل لأعمال تنفيذ الكباري العلوية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.فمن جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الرئيس: حماية مصر مهمة مقدسة يتصدى لها العظماء والشرفاء"، والسيسى لطلبة "الحربية": نقدم الغالى والنفيس للحفاظ على مقدرات الشعب والدولة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام صباح أمس، بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.ووجه الرئيس كلمة إلى الطلاب الجدد طالبهم فيها ببذل المزيد من الجهد لتحسين قدراتهم ومستوياتهم خلال فترة التأهيل والتدريب وترتيب الفهم والقدرات من المنظور المدنى إلى المنظور العسكري، معربًا عن أمنياته بأن تكلل تلك المجهودات بالنجاح.وقال الرئيس لطلاب الكليات والمعاهد العسكرية إنهم الجيل الجديد المسئول عن أمن مصر واستقرارها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن ذلك الأمر مهم وخطير للغاية ويقدم من أجله النفيس والغالي وتقدم له الروح والنفس من أجل حماية والحفاظ على مقدرات شعب ودولة بحجم مصر بها 100 مليون مواطن، وأن تلك المهمة مقدسة وشريفة وعظيمة جدًا، ومن يتصدى لها بالتأكيد هو إنسان عظيم وشريف ومخلص وأمين لأنه يحمى بلده وناسه.وشدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على الانضباط والشكل والمضمون العسكرى كضباط، حتى يستطيعوا بعد انتهاء مدة دراستهم الوصول الى مستوى مقدر ومحترم، وطالبهم بالاهتمام وبذل الجهد فيما يخص الإعداد والتأهيل، كما طالبهم بأهمية احترامهم بعضهم البعض واحترامهم الآخرين، مؤكدًا أن الانضباط سلوك حميد لا يمكن زرعه فى الإنسان بالعنف، ولكن من خلال الالتزام ببرنامج طويل يعتمد على التزام الطالب مع نفسه ومع كليته.وأعرب الرئيس فى ختام كلمته عن أمنياته القلبية للطلبة وأسرهم بالتوفيق، مشددًا على أهمية الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى لا تؤثر على الدراسة داخل الكلية، التى تعتبر مكانًا مغلقًا ويجب أن تكون نسبة الإصابة فيها صفرًا.وتحت عنوان "استعدادات لتفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مواقع تخريد السيارات المتقادمة والتنسيق بين الوزارات المعنية لتفعيل مبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الإسراع في تنفيذه، بالنظر إلى خطة الدولة المصرية للتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الاستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلًا عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة،من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التوافق مع وزيرة التجارة والصناعة، على الحافز الذي سيحصل عليه المستفيد من مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، كما تمت الإشارة إلى أنه سيبدأ منتصف فبراير إرسال رسائل لـ47 ألف شخص تقدموا للمبادرة، لتعريفهم بموقفهم، كما سيتم خلال أيام الإعلان عن مواعيد التفعيل للمنظومة بالكامل بالتنسيق مع 38 بنكًا، و9 شركات مشاركة إلى جانب الحكومة في هذه المبادرة.وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بين الوزراء المعنيين والشركات المشاركة في المبادرة، ليتم بعدها توقيع بروتوكولات معها بشأن بدء تفعيل المبادرة.وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول أنه تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارت بالغاز، لافتًا إلى أنه تم إعداد 750 موقعًا، وتم بالفعل العمل في 368 موقعًا، وسيتم الانتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع.وأشار الوزير إلى أن هناك تيسيرات بشأن الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المحطات، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من مُنتصف مارس حتى منتصف أبريل سيكون لدينا نحو 170 محطة جاهزة لدخول الخدمة، ثم يبدأ تباعًا دخول باقي المحطات لاستكمال التكليف الرئاسي بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات واضحة للمحافظين بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحطات، وهناك بالفعل محطات جاهزة للافتتاح حاليًا في الأقصر على سبيل المثال، موضحًا أنه بالنسبة لأماكن تخريد السيارات المتقادمة، فقد تم تجهيز 154 موقعًا حتى الآن، وهناك لجان متخصصة ستمر عليها، للتأكد من صلاحيتها.وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التخريد، والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث سيتم التفعيل قريبًا للمبادرة، وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بالمشروع للذهاب إلى المكان الخاص بالتخريد، وتسليم سياراتهم قبل استلام السيارات الجديدة.وتحت عنوان "وزير الصحة أمام النواب: تعاقدنا على 100 مليون جرعة لقاحات العام الحالي"، ذكرت "الأهرام" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت في كلمتها أمام مجلس النواب، أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021 رغم التحدي الذي يواجه الدول في إنتاج اللقاحات، وقالت الوزيرة وصلت الشحنة الثالثة اليوم ونحن أول دولة إفريقية تستقبل جرعات مضيفة نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100%.وتعاقدت مصر مع الاتحاد الدولي للأمصال "جافي" المؤسسة المسئولة عن اللقاحات في العالم، على 40 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا جديدة وتصل الدفعة الأولى في الأسبوع الثاني من فبراير الحالي معدل 8 ونصف مليون جرعة على دفعات أولى على أن تتوالى باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة.وعرضت الوزيرة على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، صورة العقود التي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات فيروس كورونا.أما صحيفة الجمهورية، فذكرت تحت عنوان "البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض" أن قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.وقال البنك المركزي في بيان، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة، مرجعًا ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.وأضاف البيان "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4.0% في نوفمبر 2020"، ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية– ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات– وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.وتحت عنوان "التخطيط: 30.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة"، ذكرت "الجمهورية" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الجيزة للعام المالي 2020-2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كل أنحاء مصر، بمن في ذلك الشباب والمرأة وذوو القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.وأوضحت الوزيرة أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كل شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة، أوضحت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 407 مشروعات ، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 20-2021 تبلغ 30٫6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29٫6% على خطة عام 2019-2020 تمثل 11٫8% من الاستثمارات العامة الموزعة.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 2020-2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10.8 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 35٫3%، ويخص قطاع النقل 8،3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3.96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12٫9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنسبة 10٫7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليارات جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.