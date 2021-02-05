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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سناب شات» تُعلن انضمام 16 مليون مستخدم جديد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:45 ص
سناب شات
سناب شات
وكالات
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أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الأمريكية "سناب شات"، مساء أمس الخميس، انضمام حوالي 16 مليون مستخدم يومي جديد إلى التطبيق خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 62% سنويا إلى 911.3 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة.

وذكرت الشركة أن الربع الأخير من العام الماضي شهد خسائر صافية بقيمة 113 مليون دولار، مقابل خسائر قدرها 240.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ورغم تراجع الخسائر، انخفض سعر سهم الشركة الأم "سناب"، في تعاملات مع بعد ساعات التداول الرسمية أمس بأكثر من 8%، بعد أن جاءت توقعات الشركة
لنتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي محبطة للمستثمرين.

وأشار إيفان سبايجل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إلى أنه لا يزال من الصعب التبنؤ بتأثير إجراءات شركة "آبل" بشأن الخصوصية على
عائدات قطاع الإعلانات في "سناب شات".

يذكر أن "آبل" تعتزم السماح قريبا لمستخدمي أجهزتها من الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد بتحديد ما إذا كان يمكن تتبع أنشطتهم على مختلف التطبيقات والخدمات التي يستخدمونها لأغراض إعلانية.

وكان مارك تسوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، انتقد بشدة خطط "آبل" واتهمها بممارسة منافسة غير عادلة.

ولم ينتقد سبايجل خطط "آبل"، وتحدث عن "فرصة للعمل مع الشركاء ومع آبل".

كانت "سناب" وجدت فرصة لتعزيز نشاطها في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد مع زيادة استخدام الناس في مختلف أنحاء العالم لمواقع وخدمات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحقق الإيرادادت المتوقعة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ولاحقا، تحسنت إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ويقضي مستخدمو "سناب شات" وعددهم 265 مليونا التطبيق لمدة 30 دقيقة يوميا في المتوسط بحسب ما أعلنته شركة "سناب". وزاد عدد المستخدمين خلال العام الماضي ككل بمقدار 47 مليون مستخدم يوميا.

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