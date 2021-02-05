مقالات الجمعة.. كبار الكتاب يتحدوث عن عودة النفوذ المصري والثقل الإقليمي

تناول كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم صباح اليوم الجمعة، عددًا من الموضوعات المهمة من بينها المشروعات القومية في مصر، وعودة النفوذ المصري وثقلها الإقليمي والدولي.فمن جانبه، قال الكاتب عـلاء ثابت، رئيس تحرير صحيفة الأهرام، في مقاله تحت عنوان «مصر الحديثة لم تعد حُلْمًا»، إن «مصر الحديثة» التى حدَّثنا عن حلمها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكنا نتخيلها معه، اعتقد البعض أنها مجرد حلم، لكن ما نراه من مشروعات على أرض الواقع لم يسبق لها مثيل، يؤكد أنها لم تعد حلما، فنحن على أعتاب عصر جديد.وضرب الكاتب مثلا بشبكة خطوط السكك الحديدية السريعة، مشيرا إلى أنها ليست مجرد مشروع قومي، بل نقلة نوعية فى تنمية مصر على كل المحاور، وتتكامل مع باقى المشروعات العملاقة، من العاصمة الإدارية إلى قناة السويس الجديدة ومحورها التنموى الضخم شرق التفريعة إلى الأنفاق والكبارى التى تربط الوادى والدلتا بسيناء، إلى المدن العصرية الممتدة من الشمال الغربى إلى بحيرة السد العالى جنوبا، إلى كل الوادى والدلتا وسيناء.ولفت إلى أن المسافات بين أنحاء مصر قد تقاربت، بل أصبحت المناطق المعزولة وشبه الخالية مثل سواحل البحر الأحمر الفائقة الجمال بمقربة منا ومن الممكن زيارتها فى ساعات قليلة، بفضل الشبكة الجديدة للقطار السريع التي ستمتد على طول البحر الأحمر، لتصل إلى العاصمة الإدارية فمدينة أكتوبر حتى الإسكندرية والعلمين والسلوم، لتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وسيشق خط آخر للقطار الكهربائى الصحراء الغربية بمحاذاة مدن الصعيد، على الجانب الغربى من النيل، ليمنح محافظات الصعيد عمقا جديدا، تتنفس فيه التنمية الزراعية والصناعية، وتقام فيه المساكن العصرية، بدلا من التعدى على التربة الزراعية الخصبة، وستنتعش السياحة التى ستجد خطوط مواصلات سريعة وراقية وسهلة.وأشار الكاتب إلى الخط الذي سيربط الغردقة وسفاجا بالأقصر وأسوان، لتتكامل السياحة الترفيهية مع سياحة الآثار، ومعها تزيد عدد الليالى التى سيقضيها السائح، وتنتعش مشروعات سياحية على طول الطريق الممتد من البحر الأحمر إلى الصعيد، ويخرج المصريون من الوادى الضيق الخانق، بعدما تكدس بأضعاف قدرته ولم يعد يحتمل، مؤكدا أن الخطة الموضوعة لهذا التطوير هى الأكبر فى تاريخ مصر.ودعا الكاتب علاء ثابت كل مصرى لأن يتحلى بالطموح ليرى المستقبل القريب ويرى بعينيه الحلم يتحقق، وأنه يركب قطارا فائق السرعة ليرى أماكن لم يحلم بأن يراها بأقل جهد وفى أقصر وقت، بفضل الإدارة المتطورة، والشراكة المصرية الألمانية فى عمليات الإنشاء والتشغيل، بما يمنح الشركات المصرية النصيب الأكبر من عمليات الإنشاء، وتكتسب خبرات، وتوفر فرص عمل متنوعة، وتطور مهارات العاملين.وأوضح أن القطار الفائق السرعة سينعش حركة التبادل التجارى والمشروعات المشتركة، ويصبح سبيلا لتنمية أوسع وأشمل، وهو ليس أمرا مستحدثا فهو موجود فى بلدان كثيرة متقدمة من الصين واليابان شرقا حتى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا غربا، منذ أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، فآن لنا أن نلحق بهذا الركب.بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الكاتب عبد الرازق توفيق، في مقاله تحت عنوان «مصر فى عون الأشقاء»: «إننا نستطيع من خـلال تحركات مصر ومواقـفـها ونـفوذهـا وثقلها ودورهـا على الصعيدين الإقليمى والدولي.. رصد عودتها دولــة كبيرة ومـحـوريـة، وأنـهـا أصبحت الـرقـم الأهـم والأكـبـر فى أمـن واستقرار المنطقة.. وأيضا الأوسط».وأشار الكاتب إلى أن العالم عاد ليعول عليها فـى قـيـادة الشرق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مـدار 6 أعــوام ونصف العام، وفي استعادة دور مصر ومكانتها وثقلها على كافة الأصعدة.وأضاف أن الرئيس السيسي نجح من خلال أكثر من ألف لقاء دولى و115 قمة، في اسـتـعـادة مكانة مصر وثقلها على الصعيدين الإقليمى والدولي، وامتلكت مصر شبكة علاقات دولية مع القوى الدولية ودول العالم على أفضل ما يكون وعلى أسـس ومبادئ هى من خلال إرساء قواعد الاحترام المتبادل ُ جوهر ولب السياسة المصرية الخارجية وعــدم التدخل فـى الشئون الداخلية، وتعزيز أطر وسُبل التعاون والشراكات مع الدول لتبادل المنافع والمصالح، واستغلال الموارد لتحقيق تطلعات الشعب فى حياة أفـضـل.هذا بالإضافة إلــى تعظيم الحلول السياسية والتفاوضية بدلًا من الصراعات والنزاعات التي لا تفضي إلى نتائج إيجابية سوى مزيد من الاقتتال وضياع الوقت واستنزاف اـثـروات والموارد دون طائل أو عائد.وأكد توفيق أن الموقف المصرى شديد الوضوح.. مــتــوهــج الـــشـــرف.. مـــدرك تـمامًا لعظمة مصر، ودورهــا التاريخى والحتمى فى دعم دول الأمــة العربية.. من فلسطين إلــى ليبيا والــســودان واليمن وسوريا، مشيرا إلى أن مصر لم تتخل يومًا عن هــذا الـــدور الـــذى تضاعف مـــرات ومــرات فى عهد الرئيس السيسى فى رغبة وإرادة ورؤيـــة صــادقــة وثاقبة وإدراك تاريخى أن لحمة العرب وتــوحــد كلمتهم وصفهم.. هو السبيل الأمــثــل والوحيد لمجابهة المخاطر والتهديدات.. خاصة أن الرؤية المصرية لحل الأزمات فــى هــذه الـــدول الشقيقة تتطلب حسب الرؤية المصرية توحيد الصف الوطنى والتفاوض بين الأطياف الوطنية فى مواجهة قوى الاحتال والإرهاب والتدخلات الأجنبية التى ساهمت فى وجود أوضاع ممزقة وأصوات متفرقة، تضعف من قوة مواقف هذه الدول.وأشار الكاتب عبد الرازق توفيق إلى نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا فى استعادة العلاقات المصرية ــ الأفريقية إلى أوج أمجادها.. وأصبحت مصرــ السيسى هى السند والداعم الرئيسى لكافة دول القارة السمراء بوعى حقيقى لجذور مصر فى العمق الأفريقى لتعود مصر إلى قيادة قارتها ويَعول عليها الجميع فى الأخذ بيد الدول الأفريقية ُالتى عانت خــلال العقود الماضية إلــى رحاب الأمن والاستقرار والتنمية والبناء.وانتهى إلى التأكيد أن هــذه هــى مــصــر.. ملجأ الشقيق والــصــديــق، وصاحبة الجهود المخلصة فى الحفاظ على الــدول الشقيقة.. استعادت دورهــا ومكانتها وثقلها وريادتها وقيادتها للأمة العربية والقارة الأفريقية فى عهد الرئيس السيسى الذى يتبنى سياسات شريفة فــى دعــم ومساندة ومــــــؤازرة حــقــوق الأشـــقـــاء وحــمــايــتــهــم من محاوالت المساس بأمن واستقرار دولهم والعمل على توحيد صفوفهم.من جهته، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "العالم.. والقضايا القديمة" انه ومـــــــع كـل نهـايـة لـعـام مضى وبـدايــــة لعـــام جـديـــد، يــثــبــت خطأ ذلــك الــتــصــور لــدى الــبــعــض، بأنهم سيرون مع البدايات الجديدة نهاية للمشاكل التى لازمتهم فى عامهم المــاضــى، وانــهــم ســيــواجــهــون قضايا مختلفة عــن تلك الــتــى يتصورون انهم ودعوها فى عامهم المنصرف.. معربا عن اعتقاده أن حــســن الــنــيــة أو قلة الخـــبـــرة الحــيــاتــيــة أو الاثـــنـــين مــعــا، هى الأســبــاب الدافعة لهذا التصور.. وذلك الاعتقاد الخاطئ، الذى ليس له مكان فى عالم اليوم بأى حال من الأحــــــوال.ورأى الكاتب أنه وفـــى ضـــوء ذلــــك، أننا ندرك أنه على الرغم من انــتــهــاء الــعــام المــاضــى "٢٠٢٠" نهاية للمشاكل والقضايا التى واجهناها وعانينا منها طـــوال الــعــام المنصرم ولـــــو كـــانـــت كــــل الأمــــنــــيــــات تــتــحــقــق بمــجــرد طلبها، لتمنينا وتمــنــى كل الــبــشــر مــا يــتــمــنــاه أصــحــاب الــنــوايــا والظنون الحسنة، بــأن ندخل العام الجـــديـــد الـــــذى خــطــونــا فـــى داخــلــه بـــالـــفـــعـــل، ونـــحـــن أكـــثـــر تحـــــــررا مــن المشاكل والقضايا القديمة.وأعرب عن أسفه لأن ذلك أمر صعب التحقق، بـل هـو فـي واقـع الأمـر مستحيل حــدوثـه، مؤكدا أن العالم انـتـقـل إلــى الـعـام الجــديــد ومــعــه نفس المشاكل وذات الــقــضــايــا والمــوضــوعـات، التى كــانــت بصحبته فـــي الـعـــام المــاضــى، ســـواء السياسية أو الاقــتــصــاديــة أو الاجــتــمـاعــيــة، وحــتــى الشخصية ببدايات جديدة مع كل عــام جديد، وهــو مــا يــؤكــد أن التصور هو مجرد حلم يراود البعض منا أو كلنا، ولكنه صعب التحول إلى واقع.واستطرد قائلا إن العام الجديد جاء واستمر فيه ذلـك الـوبــاء الشرس الذى عانيـــنـا مــنـــه طـــــــوال الـــعـــام الماضى، ومــازال العلماء والباحثون يـــجـتـهـدون ففي الـبـحـث عــــن دواء نــاجـع لـه، وانــتــقــلــت مــعــنا أيــضــا كـــل المــشــاكــل والــقــضــايــا الــســيــاســيــة التى كنا نواجهها أيضا، ولا تزال الــــصــــراعــــات مــشــتــعــلــة فــــى ســـوريـــا والــيــمــن والـــعـــراق ولــيــبــيــا، وشـــــرق الــبــحــر المــتــوســط والقرن الأفريقى.. ولا تزال القضية الفلسطينية مستعصية على الحل، فى ظل التعنت الإسرائيلى الدائم، ولا يــــزال الــعــالــم يتابع ما يجرى فى الولايات المتحدة بعد رحيل ترامب وتولى بايدن، وينتظر مــــاذا ســتــفــعــل أمريـكـا مـــع إيران.. لافتا إلى أنها جميعها قضايا قديمة ومتجددة.