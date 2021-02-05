طبيبة نفسية توضح تأثير تبادل الهدايا في عيد الحب

أيام قليلة ويحتفل العالم بعيد الحب، والذي يتميز بالورود والهدايا ورسائل الحب والمودة، التي ينتظرها الأحباب للتعبير عن مشاعرهم، سواء بتقديم الهدايا أو إبراز الاهتمام للطرف الأخر، ويعتبر تبادل الهدايا من عادات هذا اليوم، دليلا على المودة والتفاهم، بالإضافة الي التعبير عن مدى رضا الطرفين عن العلاقة.من جانبها أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن تبادل الهدايا من الأمور التي تساهم في توطيد العلاقات الزوجية، مضيفة أن تقديم الهدايا سواء في الأعياد أو الأيام العادية، يساهم في إفراز هرمون السعادة بشكل كبير.وأكدت استشاري الطب النفسي، أن مشاركة الأزواج والمحبين في تخليد ذكرى جيدة بعيد الحب، يساعد في إذابة المشكلات، وتنقية العلاقة.ونوهت إلى أن تأثير تقديم الهدايا علي نفسية الإنسان كبير، حيث أنه يقلل من الشعور بالقلق والتوتر الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.وأشارت إلى أن تقديم الهدايا ليس مقتصرا علي الرجال فقط، فلابد من تقديم هدية ولو بسيطة للرجل تعبير عن الحب والتفاهم والرضا عن العلاقة الزوجية.