كيف يحصل القلب على تغذيته؟ طبيب يجيب

يعتبر القلب من الأجهزة الحساسة بجسم الإنسان، والتي لابد من المحافظة عليها سواء باتباع العادات الغذائية الصحيحة، أو ممارسة بعض التمارين.وكما باقي أعضاء الجسم، تحتاج أنسجة القلب نفسها للتغذية والأكسجين، ومع أن غرف القلب تمتلئ بالدم باستمرار، إلا أنها لا تحصل على أي تغذية من هذا الدم.من جانبه، أوضح الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن القلب يحصل على تغذيته عبر شبكة خاصة من الأوعية والشعيرات الدموية الخاصة، تسمى بالشرايين التاجية.ويتفرع شريانان تاجيان من الشريان الأورطي قبل نقطة التقاء الشريان الأورطي بالبطين الأيسر، وهما: الشريان التاجي الأيمن، والذى يزود الجزء الأيمن من القلب بالدم اللازم لتغذيته، والشريان التاجي الأيسر، حيث يزود الجزء الأيسر من القلب بالدم اللازم لتغذيته.وأضاف سامي أنه عندما تصاب الشرايين التاجية بنوع من الضيق الذى يمنعها من تزويد عضلة القلب بحاجتها من الدم، يتم تفعيل شبكة احتياطية من أوعية دموية دقيقة.وتتوسع الأوعية الدموية في هذه الشبكة الاحتياطية ليبدأ الدم بالتدفق حول الشرايين المغلقة وصولًا لعضلة القلب لحماية أنسجة القلب من الضرر.