الأمم المتحدة: اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن

اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».وحسب التقرير الذي أعده فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسل لمجلس الأمن، أشار إلى أن الاعتقال تم «قبل أشهر عدة»، وأن «باطرفي» الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتقل خلال «عملية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر»، وقد أدت أيضًا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.