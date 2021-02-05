شركة برازيلية تدفع 7 مليارات دولار تعويضات لأسر كارثة «برومادينيو»

وافقت شركة تعدين برازيلية عملاقة على دفع 7 مليارات دولار كتعويضات لأهالي ضحايا أسوأ مأساة بيئية في تاريخ البرازيل، التي وقعت في 25 يناير 2019، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.فقد أعلنت شركة التعدين البرازيلية العملاقة "فالي" عن دفع تعويضات لأسر كارثة "برومادينيو" في ولاية ميناس جيرايس، التي نجمت عن انهيار سد تسبب بوفاة 272 شخصا.فبعد ظهر يوم 25 يناير من العام 2019، انهار سد تراكمي بشكل مفاجئ مما تسبب بتدفق كميات كبيرة من النفايات السامة الناجمة عن العمليات التعدينية، اجتاحت جيبا ريفيا في الولاية، بلغت سرعته نحو 80 كيلومترا في الساعة، وابتلع كل شيء في طريقه، وقتل 272 شخصا، غالبيتهم من العاملين في الشركة، فيما لم يتم العثور على 11 شخصا حتى الآن.وبعد أكثر من عامين بقليل، وتحديدا أمس الخميس، أعلن حاكم ولاية ميناس جيرايس، روميو زيما، أن "فالي" وافقت على دفع ما يصل إلى 37.68 مليار ريال برازيلي، أي نحو 7 مليارات دولار، للولاية فيما زعم أنه "أكبر حزمة تعويضات في أميركا اللاتينية".وغرد زيما قائلا "لقد فعلناها" مضيفا أن التسوية بمليارات الدولارات لن تؤثر على الدعاوى الجنائية أو المدنية المتعلقة بالتكلفة البشرية والبيئية للانهيار.