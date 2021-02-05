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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنويًا 8 مرات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:09 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نيته في مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنويًا 8 مرات، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي فرضه دونالد ترامب في نهاية ولايته.

وكشف بايدن عن مرسوم رئاسي يتيح «زيادة عدد اللاجئين إلى 125 ألفًا خلال أول سنة مالية كاملة» من ولايته تبدأ في مطلع أكتوبر.

وقال: «نواجه أزمة أكثر من 80 مليون نازح يعانون في جميع أنحاء العالم».

ويطبّق الرئيس الأمريكي بذلك أحد وعوده الانتخابية في إطار برنامج إعادة التوطين الذي خفّضته إدارة ترامب إلى 15 ألف لاجئ في السنة المالية الحالية.

وأعلن عن هذا الرقم الأدنى تاريخيًا قبل شهر من انتخابات نوفمبر، التي خسرها دونالد ترامب الذي جعل معاداة الهجرة، القانونية وغير القانونية، أحد أبرز ملامح رئاسته.

وكانت الولايات المتّحدة تستقبل 100 ألف لاجئ سنويًا في المعدّل خلال رئاسة باراك أوباما.

ويعنى هذا البرنامج بلاجئين تنتقيهم وكالات الأمن القومي والاستخبارات الأمريكية من مخيّمات الأمم المتحدة حول العالم، وتتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

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